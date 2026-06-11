مديرية أمن طرابلس: التدريب الميداني ركيزة أساسية في «إعداد الضباط»

بحث مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة مع مدير كلية ضباط الشرطة اللواء خيري العربي آليات تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل والتدريب الميداني لطلبة الكلية داخل مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي ورفع كفاءة الكوادر الأمنية.

وجاء ذلك خلال اجتماع استضافته مديرية أمن طرابلس بحضور معاون مدير الأمن اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، حيث تناول الحاضرون آليات تنفيذ البرنامج التدريبي المخصص لطلبة كلية ضباط الشرطة وسبل متابعة تطبيقه داخل مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وناقش الاجتماع مستوى التنسيق بين كلية ضباط الشرطة ومديرية أمن طرابلس فيما يتعلق ببرامج التدريب الميداني، بإشراف ومتابعة معهد التدريب والتعبئة بالمديرية، وذلك وفق الخطة التدريبية المعتمدة من وزارة الداخلية، والهادفة إلى تطوير منظومة التدريب الشرطي وتعزيز الربط بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية في الميدان.

واستعرض المشاركون تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يغطي عدداً من المحاور العملية المرتبطة بأعمال مراكز الشرطة واختصاصاتها، بما يشمل التنظيم الإداري والأمني للمراكز، وأعمال الخفارة، وإعداد محاضر جمع الاستدلال، وإجراءات التوقيف والحجز، إضافة إلى الانتقال والمعاينة والمحافظة على مسرح الجريمة والتعامل مع المبرزات والمضبوطات.

كما يتضمن البرنامج التدريب على أعمال الاستيفاء والمحفوظات، والتحريات الأمنية وجمع المعلومات، إلى جانب الشؤون الإدارية والعمليات الشرطية، بما يمنح الطلبة فرصة للاطلاع المباشر على مختلف المهام الأمنية والإدارية التي تضطلع بها مراكز الشرطة.

وأكد الحاضرون أن التدريب الميداني يمثل أحد أهم أدوات إعداد وتأهيل طلبة كلية ضباط الشرطة، لما يوفره من خبرات عملية ومهارات مهنية تسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة عند مباشرة العمل الأمني مستقبلاً، انسجاماً مع توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التأهيل والتدريب وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية.

هذا وتولي وزارة الداخلية اهتماماً متزايداً بتطوير برامج التأهيل والتدريب الموجهة لمنتسبي المؤسسة الشرطية، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة الأمنية الميدانية.

ويُنظر إلى التدريب العملي داخل مراكز الشرطة باعتباره مرحلة أساسية في إعداد الضباط، لما يوفره من خبرة مباشرة في التعامل مع الإجراءات الأمنية والإدارية اليومية، ويسهم في بناء كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفق المعايير المهنية الحديثة.