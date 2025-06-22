مديرية أمن طرابلس.. إجراءات مشددة لضمان انسيابية امتحانات الشهادة الثانوية

نفذت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، خطة أمنية شاملة لتأمين سير امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية في جميع المراكز الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

وشملت الخطة تأمين محيط مقار الامتحانات، وتنظيم حركة المرور، وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلبة، ضمن جهود متواصلة لدعم العملية التعليمية وضمان انضباطها.

وأكدت المديرية استمرار عمل المكونات الأمنية لضمان انسيابية الامتحانات دون أي عراقيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع أي خروقات قد تؤثر على سير الامتحانات.