مديرية أمن طرابلس تؤمّن سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

حرصاً على حفظ الأمن والاستقرار، رصدت عدسة الإعلام الأمني بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس جهودًا مكثفة تبذلها المديرية بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، لتأمين سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أمنية محكمة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلبة، بما يضمن انسيابية الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، ويعكس استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لحماية وتأمين كافة المرافق التعليمية خلال فترة الامتحانات.

هذا وتُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا وسط تحديات أمنية وخدمية متعددة، ما يتطلب جهودًا متضافرة لضمان سيرها بشكل منظم وآمن.

وتُعد بلدية طرابلس الكبرى من أكثر المناطق كثافة سكانية، مما يستدعي ترتيبات أمنية دقيقة للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

وتأتي مشاركة مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المساندة في تأمين الامتحانات ضمن خطة سنوية تنفذها وزارة الداخلية لضمان سير العملية التعليمية في أجواء مستقرة، تعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مؤسساتها ومواطنيها في مثل هذه الاستحقاقات الوطنية المهمة.