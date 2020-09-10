مديرية أمن طرابلس تبحث إجراء قفل عام أو جزئي احترازاً من كورونا

بحثت مديرية أمن طرابلس، إجراء قفل العام أو الجزئي للعاصمة كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التقابلي الذي عُقِد بديوان المديرية اليوم الخميس، والذي ضم مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، ومسئولي الصحة ببلدية طرابلس الكبرى.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمديرية، بانه مع الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإحصائيات التي تصدر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تتجه مديرية أمن طرابلس مع مسؤولي الصحة ببلدية طرابلس الكبرى لاتخاذ عدة إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء، من بينها إغلاق حدود الادارية والمناطق بالكامل.

وتم خلال الاجتماع، التباحث في فرضية القفل التام أو الجزئي لمنافذ العاصمة طرابلس في حالة استمرار ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الإجراء لضمان السيطرة وحصر الانتشار والعدوى ولتحقيق نتائج جيدة في سبيل الحد من انتشار المرض والاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الكفيلة برصد بؤرة انتشار الفيروس، بحسب مديرية أمن طرابلس.