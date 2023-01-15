مديرية أمن طرابلس تبحث إيجاد حلول عاجلة للازدحام المروري

عُقِد اليوم الأحد بديوان مديرية أمن طرابلس، اجتماع ضم مدير الأمن لواء محمود العابد، ومدير إدارة شؤون المرور والترخيص لواء فيصل برنوص، وبحضور رئيس مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس لواء عبدالعال وادى، وعميد عبدالحكيم ابوصلاح عن إدارة شؤون المرور والتراخيص.

وتم خلال الاجتماع استعراض الحلول العلمية والعملية للاختناقات والازدحامات المرورية وبالأخص الازدحام الذي يشهده الطريق السريع ووضع خطة تحدد مرور الشاحنات بحيث تكون بشكل فردي أو زوجي (شاحنة بإضافة جرار أو بدون جرار)، واستثناء شاحنات نقل الوقود.

وتطرق الاجتماع إلى آلية توزيع الدوريات بالمداخل الشرقية والغربية والجنوبية لضبط المخالفين وتحديد موعد لخروج الشاحنات من الموانئ البحرية ومتابعة وزن الحمولة القانونية في مداخل العاصمة.

كما تم استعراض السياسات العامة والخطط المرورية والاقتراحات للحد من الازدحام المروري على كافة الطرق الرئيسية والفرعية وأمام المؤسسات التعليمية.

هذا وتم أيضاً تبادل وجهات النظر للوصول إلى حلول سريعة تساهم في تسهيل الحركة المرورية على الطرقات العامة.