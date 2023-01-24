مديرية أمن طرابلس تبحث تطوير عمل المنظومات الأمنية

عُقد الاثنين اجتماع تقابلي بديوان مديرية أمن طرابلس، ضم مدير الأمن لواء محمود العابد، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق لواء البهلول شنانة، وبحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية ومهندسين بالمركز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تطوير عمل المنظومات الأمنية والخدمية وإجراءات الربط والتوحيد مع بقية مديريات الأمن الأخرى والعمل على تيسير وانسياب المعلومات بشكل آمن وسريع بين هذه المديريات وذلك لتوفير الإحصائيات والمؤشرات التي من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة العديد من القضايا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة العمل على تطوير نظام تسجيل المركبات وتفعيل نظام المعلومات الجغرافية وكذلك نظام البلاغات الأمنية الموحد.