مديرية أمن طرابلس تتخذ إجراءات هامّة لمواجهة التحديات التي تواجه العاصمة

في إطار متابعة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، للأوضاع الطارئة، أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات بمديرية أمن طرابلس عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهامة لمواجهة التحديات التي تعصف بعدد من مناطق العاصمة.



وقامت اللجنة “بحصر الروافع المتضررة في بلديات حي الأندلس، أبوسليم، طرابلس المركز، وسوق الجمعة، بالإضافة إلى صيانة خط مياه متضرر في منطقة زناتة ومتابعة خزانات مياه مهددة بالسقوط في حي الأندلس”.

كما واصلت “اللجنة متابعة انهيارات في عدة مبانٍ ومقابر بشوارع مختلفة في طرابلس، إلى جانب معالجة هبوط الطرق في مناطق زناتة والفلاح، ومتابعة جسر المشاة على الطريق السريع قبل جزيرة الغيران”.

وأكدت وزارة الداخلية “التزامها الكامل بمواصلة الجهود لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة بكافة الجهود المبذولة من قبل فرق الطوارئ والأزمات”.