«أمن طرابلس» تحذر من روابط احتيالية استهدفت عملاء «مصرف الوحدة»

أطلقت مديرية أمن طرابلس تحذيرًا للمواطنين بعد تلقيها شكاوى متعددة حول محاولات احتيال إلكتروني استهدفت عملاء مصرف الوحدة، عبر روابط وهمية تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المديرية، فإن هذه الروابط احتوت على وعود زائفة بجوائز مالية وامتيازات، حيث طُلب من الضحايا إدخال بياناتهم المصرفية السرية، ما أدى إلى سرقة عدد من الحسابات بالفعل.

من جهته، أصدر مصرف الوحدة بيانًا رسميًا نفى فيه علاقته بأي من هذه الصفحات، مؤكدًا أن التواصل مع العملاء يتم فقط عبر صفحته الرسمية الموثقة وموقعه الإلكتروني.

كما شدد على أنه لا يطلب مطلقًا أي معلومات سرية أو مصرفية كأرقام الحسابات أو كلمات المرور أو رموز التحقق.

ودعت المديرية جميع المواطنين إلى توخي الحذر من الصفحات المشبوهة، مؤكدة أن الاحتيال الإلكتروني جريمة يُعاقب عليها القانون الليبي، وأن الفرق المختصة تتابع هذه البلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.