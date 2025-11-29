مديرية أمن طرابلس تراجع أداء وحداتها وتقر إجراءات لتسريع ضبط المركبات المسروقة

ترأس مدير أمن طرابلس خليل وهيبة اجتماعًا أسبوعيًا ظهر السبت في مقر المديرية، بمشاركة مساعدي المدير للشؤون الأمنية رمضان برباش وللشؤون العامة محمد زرتي، إلى جانب رؤساء المكاتب والأقسام التابعة للمديرية.

وتناول الاجتماع أبرز الملفات الأمنية المطروحة داخل نطاق المدينة، مع تقييم مستويات أداء المكونات الأمنية المختلفة. وركّز الحاضرون على ملف سرقة السيارات، عبر بحث إجراءات الحد منها من خلال محورين رئيسيين: تعزيز سرعة وكفاءة ضبط المركبات المسروقة، وضبط المجموعات التي تمتهن تنفيذ هذه السرقات.

ووجّه مدير الأمن بمتابعة أعضاء فرق جمع الاستدلال مباشرة، للتأكد من إعداد محاضر شاملة خالية من الملاحظات، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إحالة القضايا إلى النيابة العامة. كما شدد على ضرورة أرشفة المحاضر بشكل يومي لضمان سهولة الرجوع إليها وسلامة الإجراءات المتبعة.

واختتم الاجتماع بتقييم جانب من الأداء الأمني داخل المدينة واعتماد عدد من التوصيات الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز فعالية العمل الأمني في معالجة القضايا ذات الأولوية.