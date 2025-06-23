مديرية أمن طرابلس تسجل سلسلة من الضبطيات الجنائية بقضايا سطو وطعن وسرقة

سجّل مركز شرطة عين زارة عددًا من الضبطيات الأمنية خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وضبط المخالفين.

وتلقى المركز بلاغًا من مواطن أفاد بتعرضه لعملية سطو أثناء عمله في خدمة التوصيل، حيث اعترضه عدد من الأشخاص مجهولي الهوية، قاموا برشه بمادة مسيلة للدموع، ما أفقده القدرة على الرؤية، ثم استولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول وجهاز شحن خارجي.

وفور تلقي البلاغ، كُلف فريق تحرٍّ بجمع المعلومات والتوجه إلى موقع الحادثة. وأسفرت المتابعة عن تحديد هوية أحد المتورطين وضبطه، حيث أقر خلال الاستدلال بمشاركته في الجريمة وكشف عن بقية أعضاء التشكيل العصابي. وقد أُحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على متهم بطعن شاب بسلاح أبيض

في واقعة أخرى، تقدم مواطن ببلاغ عن تعرّض شقيقه للطعن بسكين من قبل أحد الأشخاص، نُقل على إثرها إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج. وذكر المجني عليه أن الطعن وقع إثر مشادة كلامية.

وباشر الفريق الأمني التحري وضبط الجاني، الذي اعترف خلال الاستدلال بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

محاولة سرقة مكيف وبطارية سيارة من قبل أجنبي

كما باشر المركز واقعة ثالثة تتعلق بمحاولة شخص أجنبي الجنسية سرقة مكيف منزلي، وبطارية سيارة، وأسلاك كهربائية.

وبالانتقال إلى الموقع، تم العثور على المكيف مفككًا، والأسلاك والبطارية خارج مكانها. وبعد ضبط المشتبه به، أقرّ بما نُسب إليه، وأُحيل بدوره إلى النيابة المختصة.

ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروري

تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث سير سابق، وذلك عقب التحري وجمع المعلومات التي أسفرت عن تحديد المركبة وضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة ملف القضية إلى قسم مرور سوق الجمعة.