مديرية أمن طرابلس تصدر إرشادات السلامة للأطفال والأضاحي في عيد الأضحى

مع فرحة عيد الأضحى وأجواء الذبح، شددت مديرية أمن طرابلس على ضرورة الحفاظ على سلامة الأطفال خلال هذا الموسم، مؤكدة أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأهالي للحفاظ على سلامتهم، وأوصت المديرية بعدم اقتراب الأطفال من أماكن الذبح، خاصة أثناء التقطيع والتنظيف، مع ضرورة عدم ترك أدوات الذبح كالسكين والساطور في متناول أيديهم.

كما دعت إلى التحدث مع الأطفال بلغة مناسبة لأعمارهم لشرح ما يحدث، ومراقبة ردود أفعالهم النفسية، خاصة تجاه مشاهد الدم، وأكدت المديرية على أهمية إشراك الأطفال في أجواء العيد الآمنة، كالتوزيع أو تغليف اللحم أو زيارة الأقارب، لضمان ذكريات سعيدة وآمنة لهم.

في سياق متصل، قدمت المديرية إرشادات مهمة لضمان ذبح آمن وصحي للأضاحي، بدءًا من اختيار أضحية سليمة وخالية من الأمراض ومتوافقة مع الشروط الشرعية، مرورًا باستخدام أدوات نظيفة وحادة، والالتزام بالضوابط الشرعية والإنسانية أثناء الذبح.

كما شددت على ضرورة غسل اليدين جيدًا قبل وبعد الذبح، وتنظيف مكان الذبح للحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلى التخلص السليم من بقايا الأضحية بطريقة تحمي البيئة.

وتمنت مديرية أمن طرابلس للجميع عيدًا مباركًا يعمه السلام والبركة، داعية إلى الالتزام بتلك الإرشادات للحفاظ على سلامة الجميع، خصوصًا الأطفال، وضمان بيئة صحية وآمنة خلال هذه المناسبة المباركة.