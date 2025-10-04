شرطة طريق المطار تُحقق نجاحاً جديداً بـ«مكافحة الجريمة»

تمكن مركز شرطة طريق المطار، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من ضبط شخصين متورطين في عدة قضايا سرقة.

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة وتحري دقيق للمعلومات المتعلقة بالوقائع المسجلة في نطاق اختصاص المركز. وأفاد المركز بأن الاستدلالات الأولية مع المتهمين أدت إلى اعترافهما بارتكاب عدد من عمليات السرقة شملت سرقة إطارات مركبة نوع “كيا سبورتاج” بمنطقة الأحياء البرية، ومولدات كهربائية، وشاشة تلفاز “سامسونج” قياس 43 بوصة، وخلاطات منزلية، ومضختين كهربائيتين، بالإضافة إلى سرقة غرفة نوم متكاملة، ومكيف هواء بقوة 12 وحدة، وأسطوانة غاز طهي.

كما تم ضبط هاتف نقال يُعد دليلاً يثبت تورطهما في القضايا، واتُخذت بحقهما كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.