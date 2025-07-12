اجتماع أمني موسع في طرابلس.. ضبط مطلوبين وتوسيع شبكة الكاميرات

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الأوسط التابع لمديرية أمن طرابلس من ضبط عدد من المطلوبين في قضايا جنائية متعددة، شملت السرقة، والسرقة بالإكراه، وشرب الخمر، والمضايقة.

وتأتي هذه الضبطيات في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متابعة الأداء الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام لضمان أمن العاصمة، عقد مدير أمن طرابلس خليل وهيبة اجتماعًا أسبوعيًا دوريًا مع رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية، بحضور مساعديه رمضان برباش للشؤون الأمنية ومحمد زرتي للشؤون العامة

الاجتماع تناول مستجدات القضايا اليومية وسير العمل في المكاتب، مع تركيز خاص على ملفات الجرائم المتراكمة، خصوصًا جرائم القتل والسرقة بالإكراه. وأكد وهيبة على ضرورة تسريع استكمال الإجراءات القانونية، وإدخال المحاضر ضمن المنظومة الرقمية لتسهيل الوصول إليها وضمان أرشفتها بدقة.

وشمل الاجتماع أيضًا تقارير حول الوضع المروري في طرابلس، حيث استعرض رئيسا مكتبي المرور ودوريات النجدة سبل تحسين حركة السير والحد من المخالفات. وتم التشديد على أهمية تعزيز الانسيابية في الطرق العامة، خاصة في ساعات الذروة.

كما ناقش المجتمعون مستجدات مشروع تركيب كاميرات المراقبة، وجرى التأكيد على متابعة مراحل التنفيذ بهدف دعم العمل الأمني ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات.