مديرية أمن طرابلس تُعلن ضبط 45 مطلوباً خلال أسبوع

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على 45 مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة خلال أسبوع.

وأفادت المديرية في بلاغ عبر صفحتها على فيسبوك، بأن مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكن خلال الفترة الممتدة من يوم 25 مايو وحتى 31 من نفس الشهر من ضبط 45 مطلوب لمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس والنيابات وجهات أخرى خارج نطاق المديرية.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، أن الأعمال المخالفة للقانون تفاوتت ما بين سرقة ونصب واحتيال والتهجم والتهديد بالقتل والإيذاء واستغلال الوظيفة والخطف.

وأشارت المديرية إلى انه تم إحالة الموقوفين إلى مركز الشرطة المطلوبين إليه تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.