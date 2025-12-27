مديرية «أمن طرابلس» تعلن نتائج عمليات أمنية واسعة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن نتائج بارزة في ملاحقة الجريمة وتعزيز الاستقرار داخل العاصمَةً.

وأوضحت المديرية أن جهودًا مشتركة بين مركز شرطة طريق المطار والقافلة الأمنية نجحت في القبض على المتهم الثاني في واقعة خطف وقتل تعود إلى العام 2014، في إطار متابعة القضايا الجنائية القديمة وملاحقة المطلوبين للعدالَةً.

وفي سياق متصل، ضبط قسم مباحث المرور مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري تسبب في أضرار ماديَةً، عقب فرار السائق من موقع الحادث، حيث أُحيلت المركبة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بهَةً.

كما تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط شخص أثناء قيامه بالسرقة من داخل مركبة، إلى جانب تسلم كمية من ذخيرة الأسلحة النارية سُلّمت طوعًا من أحد المواطنين، وجرى إحالة الواقعتين إلى الجهات المختصة وفق نطاق الاختصاَصً.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة لبسط الأمن، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصَةً.