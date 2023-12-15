فتح تحقيق في واقعة جمهور الاتحاد

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تعليماته إلى مدير لأمن طرابلس بشأن التحقيق في الأحداث التي حصلت قبيل انطلاق مباراة الاتحاد والملعب الليبي في ملعب النهر بطرابلس ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب ما أفادت مديرية أمن طرابلس في بلاغ، فإنه نتيجة للأحداث المؤسفة التي حصلت قُبيل انطلاق المباراة وما تخللها من أعمال غير مسؤولة وترتب عنها إصابة مشجع من جماهير نادي الاتحاد، فإن وزير الداخلية ومن خلال متابعته الدقيقة لمجريات الأحداث الحرجة فقد أصدر تعليماته لمديرية أمن طرابلس وبشكل عاجل بفتح تحقيق موسع وشامل مع سرعة موافاته بما تُسفر عنه نتائج التحقيقات.

وباشرت المديرية بإجراءات الاستدلال وبإشراف مباشر من قبل النيابة العامة.

ونفت مديرية أمن طرابلس كافة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أشخاص آخرين مفارقين للحياة ومصابين كما تؤكد من واقع قيوداتها بمراكز الشرطة وعن طريق مندوبيها الأمنيين بالمستشفيات العامة نفيها لهذه الادعاءات باستثناء وجود شخص واحد مصاب.