مديرية أمن طرابلس تكثف جهودها لتأمين امتحانات «الشهادة الإعدادية»

واصلت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، جهودها المكثفة لتنفيذ خطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى.

وبحسب المديرية، تهدف هذه الخطة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة، تساهم في تهيئة أجواء مناسبة لأداء الامتحانات بسهولة وانتظام، مما يعكس حرص المديرية على حماية سير العملية التعليمية وضمان انضباطها.

وفي سياق متصل، أنهت فرقة قسم الشؤون الفنية التابعة لمكتب شؤون المرور أعمال صيانة وتغيير كوابل الإشارات الضوئية عند إشارة مستشفى الخضراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية داخل المدينة، بما يضمن انسيابية سير المركبات والمشاة في المنطقة.

هذا وتعتبر فترة امتحانات الشهادة الإعدادية من الفترات الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود الأمنية لضمان سير العملية الامتحانية دون عوائق، وسط ظروف تستوجب توفير الأمان والاستقرار للطلاب وأسرهم، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تتبعها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن في المدارس ومحيطها، مع التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية.

أما على صعيد البنية التحتية المرورية، فإن صيانة وتحديث الإشارات الضوئية تعد من الأولويات لضمان انسيابية حركة المرور، خاصة في المناطق الحيوية مثل مستشفى الخضراء، حيث تتطلب كثافة الحركة المرور انتظاماً دقيقاً لتجنب الحوادث وتأمين سلامة المواطنين.