مديرية أمن طرابلس تنجح في ضبط 3 مطلوبين بقضايا جنائية متنوعة

أعلن قسم المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس عن تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة تهدف إلى ملاحقة وضبط المطلوبين المتورطين في قضايا جنائية مختلفة داخل المدينة.

وأسفرت هذه الجهود الأمنية خلال الأيام الماضية عن القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية بعد عمليات تتبع وتحري دقيقة، وذلك كما يلي:

تمكن القسم من ضبط شخص مطلوب في قضية قتل تعود إلى تسع سنوات، بعد جمع معلومات دقيقة عن مكان تواجده، حيث تم إحالته إلى مركز شرطة باب بن غشير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما نجح في القبض على شخص آخر مطلوب في قضية سب وتهديد وضرب، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين، وتمت إحالته إلى مركز شرطة باب بن غشير المختص.

وتم ضبط شخص متورط في قضية خيانة أمانة بعد أعمال التحري، وأحيل إلى مركز شرطة الفرناج المختص.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تمثل جزءاً من جهودها المتواصلة لحماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، من خلال متابعة ملاحقة كل من يهدد الأمن والاستقرار في المدينة.

وتؤكد المديرية استمرارها في العمل الميداني والتنسيق مع كافة مكونات الأمن لتحقيق الاستقرار والسلامة العامة.