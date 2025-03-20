مديرية «أمن طرابلس» تنظم جلسة حوارية بعنوان «أمن العاصمة في عيون أهلها»

نظّمت مديرية أمن طرابلس جلسة حوارية تحت عنوان “أمن العاصمة في عيون أهلها”، وذلك ضمن موسم ليالي الخير 2025 في حوش محمود بي بالمدينة القديمة، بحضور نخبة من قيادات المديرية، وعدد من الضباط، والأهالي، والمثقفين، لمناقشة القضايا الأمنية التي تهم سكان العاصمة.

وتناولت الجلسة “دور مديرية أمن طرابلس في الإشراف على تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، ودور غرفة العمليات بالمديرية في تلقي البلاغات، واختصاصات العمل الأمني بمراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية، وتنظيم حركة المرور، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الشرطة في التمركزات والدوريات الأمنية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة”.

وتأتي هذه الجلسة “في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتفعيل الشراكة المجتمعية في دعم الأمن العام، باعتبار الأمن مسؤولية تضامنية، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني والمسؤولية لدى المواطنين”.