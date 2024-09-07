مديرية أمن طرابلس تنفذ حملة أمنية موسعة ضد التسول

نفذت مديرية أمن طرابلس حملة أمنية شاملة لمكافحة ظاهرة التسول في العاصمة، أسفرت عن ضبط 533 متسولًا خلال النصف الأول من عام 2024.

وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فقد شملت الحملة ضبط 57 رجلًا و86 امرأة و48 طفلًا من المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى 65 رجلًا و168 امرأة و108 أطفال من الأجانب.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز الجهود المشتركة في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، مؤكدةً استمرار مثل هذه الحملات لضبط المتسولين والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تضر بصورة البلاد.