مديرية أمن طرابلس تنفي سقوط قتلى جراء حادث الطريق السريع

نفت مديرية أمن طرابلس، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول سقوط قتلى جراء حادث الطريق السريع الذي وقع قبل أذان صلاة المغرب.

وأفاد ضابط التحقيق بقسم مرور حي الأندلس عبد المعز القريو، والضابط التابع لقسم مرور السريع أحمد بوغالية، بإصابة عدد من المواطنين بجروح بسيطة على إثر اصطدام بين سيارتين بالطريق السريع قبل أذان المغرب.

ونفت مديرية أمن طرابلس في بيانها، تسجيل حالات وفاة في الحادث المروري.

حوادث مرورية.. اصابات بسيط في حادث مروري قبيل اذان المغرب بطريق السريع . طرابلس/خاص 6 مايو 2021 افادنا ر.ع عبد المعز… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في الخميس، ٦ مايو ٢٠٢١