مديرية أمن طرابلس تنفي مقتل عائلة ليبية في منطقة الدريبي

فندت مديرية أمن طرابلس، شائعة مقتل عائلة ليبية في منطقة الحي الصناعي بالدريبي، من قِبل عصابة من العمالة الوافدة.

وذكرت المديرية في بلاغ، أن بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ضجت من قِبل ناشطين ضعفاء النفوس وبصفحات وهمية هزلية بخبر مفاده (جريمة قتل بشعة تهز منطقة الدريبي بقتل عائلة ليبية مقيمة في المنطقة من قِبل عصابة من العمالة الوافدة وبدون ذكر اسم العائلة).

ونوهت مديرة أمن طرابلس إلى أنه وبعد التحري والاستقصاء، أتضح بأن لا وجود لأي معلومة حقيقية عن الواقعة، مؤكدة بأن الخبر عارٍ عن الصحة.