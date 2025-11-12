مديرية «أمن طرابلس» تواصل تعزيز الأمن بالمستشفيات والمراكز الصحية

عقدت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم اجتماعًا موسعًا بديوان المديرية ضم رؤساء نقاط الشرطة بالمستشفيات والمراكز الصحية الواقعة ضمن نطاق المدينة، استكمالًا لخطة تأمين هذه المرافق الحيوية، وفقًا لتعليمات مدير الأمن اللواء خليل وهيبة.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه مساعدو مدير الأمن اللواء رمضان برباش واللواء محمد زرتي، آليات ضبط حركة الدخول والخروج، وتكثيف التواجد الأمني في النقاط الحيوية، وتفعيل إجراءات الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه عناصر الشرطة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأكد المسؤولان على ضرورة تطوير منظومة المراقبة داخل المستشفيات والمراكز الصحية، عبر توسيع استخدام كاميرات المراقبة وربطها مباشرة بغرف العمليات في المديرية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ وتعزيز السيطرة الأمنية في هذه المرافق.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لنقاط الشرطة، وتقييم مستوى الأداء الأمني بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن لتعزيز أمن وسلامة الكوادر الطبية والمرضى والزوار وضمان انسيابية الخدمات الصحية في بيئة آمنة ومنظمة.