مديرية أمن طرابلس تواصل جهودها الأمنية لضبط الجريمة وتأمين الفعاليات بالعاصمة

كثفت مديرية أمن طرابلس من نشاطها الأمني خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 22 يونيو، حيث نفذ مركز شرطة أبوسليم سلسلة من الإجراءات الأمنية شملت فتح 81 محضر جمع استدلالات، وضبط 91 متهمًا في قضايا جنائية مختلفة، من بينها جرائم سرقة ووقائع أخرى، في حين تم إحالة 100 قضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكّدت المديرية أن هذه الإجراءات تعكس التزام مراكز الشرطة المستمر بالتصدي للجريمة وفرض النظام العام، بما يحقق الأمن ويحفظ سلامة المواطنين والمجتمع.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن، وبالتنسيق مع قوة المهام الخاصة والأمن الرياضي، تنفيذ مهامها لتأمين عدد من الفعاليات الرياضية البارزة ضمن خطة الترتيبات الأمنية للعام 2025.

وشملت هذه الفعاليات تأمين مباريات نصف نهائي الدوري الليبي لكرة السلة ونهائيات كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، التي أُقيمت في قاعتي 17 فبراير وطرابلس الكبرى، حيث اتُّخذت جميع التدابير الأمنية لضمان سير المنافسات في أجواء منظمة وآمنة.

كما وثّقت عدسة الإعلام الأمني جهود رجال الأمن في تأمين مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفئة الأواسط، إلى جانب تأمين طريق الشط الحيوي، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على النظام العام في العاصمة.

وأكدت المديرية استمرارها في العمل الميداني المكثف وفق الخطط المعتمدة، مشيدة بجهود العناصر الأمنية في أداء مهامهم الوطنية، ومجددة التزامها بحماية أمن ليبيا وسلامة شعبها.

الإدارة العامة للدعم المركزي تعزز الأمن في طرابلس ضمن الخطة الأمنية المشتركة

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس. وتعتمد الإدارة على توزيع الدوريات الأمنية بشكل منتظم، وتفعيل نقاط التمركز الاستراتيجية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف الوحدات التابعة لوزارة الداخلية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على النظام العام، بما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في العاصمة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي، وضمان استقرار المجتمع في مختلف المناطق.