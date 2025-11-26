مديرية «أمن طرابلس» توضح بشأن الفيديو المتداول لأحد المنتسبين

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد المنتسبين يتحدث بأسلوب غير لائق، يمثل تصرفًا فرديًا لا يعكس المعايير المهنية المعمول بها في المؤسسة الأمنية.

وقالت المديرية في بيان رسمي إن الإجراءات القانونية والإدارية تم اتخاذها بحق الشخص المعني، وتمت إحالته إلى التحقيق وفق اللوائح المنظمة للعمل الأمني.

وأكدت المديرية حرصها على الانضباط والالتزام بالمعايير المهنية، داعية الجمهور إلى عدم تعميم السلوكيات الفردية على المؤسسة الأمنية ككل.

هذا وتعد مديرية أمن طرابلس من المؤسسات الأمنية الرئيسية في ليبيا، ومرّت بتحديات كبيرة منذ عام 2011 في الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالمعايير المهنية في مواجهة الأزمات الأمنية المتعددة.