مديرية أمن طرابلس تُطلق خطة لتأمين العاصمة

التقى مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد في ديوان المديرية، اليوم الأحد، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، برؤساء المكاتب والـقسام ورؤساء مراكز الشرطة.

ويأتي اللقاء بحسب المكتب الإعلامي بالمديرية، لوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك في سبيل محاربة الجريمة و المجاهرة بالأمن.

وتهدف هذه الخطة لنشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وأكد مدير الأمن خلال اللقاء على جميع رؤساء المكاتب والأقسام، التنبيه على مرؤسيهم التقيد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقا للقانون والقواعد الحقوقية.

من جهة أخرى شدد مدير الأمن على إيلاء البلاغات المقدمة للغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها.

كما نبه رؤساء مراكز الشرطة على الدور الهام لهم والحث على إعداد أعضاء المراكز في تعاملهم مع المواطنين باعتبار الأخيرة تعد من مرافق المديرية الخدمية والتي يحتاجها المواطن ويقصدها باستمرار وبالتالي أهمية أن يكون أعضاء المركز أهلاً لثقة المواطن، وفق قوله.

من جهة أخرى دعا مدير الأمن إلى تسيير الدوريات الرجالة والراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تُشكل نقاط حيوية كسوق الذهب، دون إهمال لأهمية التفتيش والمتابعة باعتبارها البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي.

هذا وتم تحديد موعد تنفيذ الخطة من يوم غد الاثنين، ويكون موعد الاستيقافات من الساعة 12 ليلاً وحتى الثامنة صباحاً.