مديرية أمن طرابلس تُعلن حالة التأهب

عُقد بديوان مديرية أمن طرابلس اليوم السبت، اجتماع أمني برئاسة مدير الأمن لواء خليل وهيبة، وبحضور مساعدي مدير الامن للشؤون الامنية والعامة ورؤساء مكاتب بالمديرية.

وأعلن مدير الأمن خلال الاجتماع، عن حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين خلال شهر رمضان المبارك، وتكليف مساعديه ورئيس مكتب شؤون المرور بضرورة تكثيف الحملات الامنية خلال شهر رمضان من أجل المحافظة على الأمن ومنع الظواهر السلبية ومكافحة الجريمة.

كما طالب مدير الأمن بضرورة الرفع من وتيرة العمل الأمني وبذل اقصى الجهود لتحقيق الامن للوصول لأفضل معدلات الأداء الأمني لمواجهة المشاكل وتسيير الحركة المرورية على كل الطرقات والميادين الرئيسية وذلك من خلال وضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة لتذليل العقبات أمام المواطنين ومرتادي الطرقات العامة.