مديرية أمن طرابلس: جهود متواصلة لإعادة مفقودات وضبط مركبات مطلوبة وتأمين مواقع حيوية

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن مجموعة من الأنشطة الأمنية التي نفذتها مختلف وحداتها في إطار تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات والمواطنين، ضمن خطة الترتيبات الأمنية المعتمدة لسنة 2025.

وتمكن عناصر نقطة شرطة المستشفى الجامعي طرابلس من العثور على حقيبة مفقودة أثناء جولة أمنية اعتيادية داخل العيادات الطبية. واحتوت الحقيبة على مبلغ مالي يُقدّر بـ(3000 دينار ليبي)، بالإضافة إلى جهاز حاسوب وعدد من الهواتف المحمولة ومستندات تعريفية، وتم التواصل مع صاحب الحقيبة وتسليمها له بعد التحقق من هويته، في خطوة تعكس المهنية العالية والتفاني في أداء الواجب.

وتؤدي نقطة الشرطة التابعة لمركز شرطة الفرناج دورًا محوريًا في تأمين مرافق المستشفى، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها وفق الأطر القانونية، بما يضمن بيئة آمنة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، أعلن قسم مباحث المرور عن ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير خلّف أضرارًا مادية، وجاءت العملية بعد تحريات دقيقة وجمع للمعلومات، أسفرت عن تحديد المركبة وضبطها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى قسم مرور أبوسليم المختص.

وفي إطار التغطيات الأمنية المصورة، وثّق قسم الإعلام الأمني جهود الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس خلال تنفيذ مهام تأمين طريق الشط وميدان الشهداء، وذلك بالتعاون مع باقي الوحدات الأمنية، تنفيذًا لخطة تأمين العاصمة وتحقيق الاستقرار وخدمة الصالح العام.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات مفقودات، مؤكدة التزامها المستمر بحماية المجتمع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأمن والمواطن.