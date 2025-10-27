مديرية أمن طرابلس.. جهود ميدانية لحفظ الأمن وتنظيم المرور

رصدت جهود رجال الأمن في طرابلس الميدانية خلال متابعة مستمرة لأنشطة المكونات الأمنية التابعة لمديرية أمن العاصمة، حيث يعملون على نسج خيوط الأمان بين النجدة والمهام الخاصة والمرور.

ووثقت عدسة الإعلام الأمني عمل قسم شرطة النجدة أثناء دورياتهم اليومية واستجابتهم السريعة للبلاغات، مقدمين المساندة للمواطنين في مختلف المناطق، بما يعكس جاهزيتهم العالية وحسهم الأمني في التعامل مع المواقف الطارئة.

كما تابعت العدسة انتشار قوة المهام الخاصة في التمركزات الأمنية الحيوية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية، والحد من الجريمة، وضمان انسياب الحركة في الشوارع الرئيسية ومداخل العاصمة.

وفي الوقت ذاته، أظهرت التغطية جهود رجال المرور في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الازدحامات.

وتأتي هذه الجهود المتكاملة ضمن خطة العمل المنظم لمديرية أمن طرابلس، بهدف تحقيق الأمن الشامل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والزائرين على حد سواء.