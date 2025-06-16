مديرية أمن طرابلس: ضبط عدة مركبات وأشخاص مطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

نفذت شرطة النجدة مهامها الأمنية بنجاح، حيث تمكنت دورياتها من ضبط عدة مركبات وأشخاص مطلوبين في مناطق مختلفة من المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي تقاطع شارع البرج بحي الأندلس، ضبطت دورية شرطة النجدة مركبة من نوع “هونداي بورتر” باللون الأزرق، بعد الاشتباه بها. وأظهرت الاستعلامات الأمنية أن رقم اللوحة المثبت على المركبة يعود لمركبة أخرى، فيما تبين أن رقم الهيكل غير مسجل في المنظومة الأمنية. تم تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات المختصة.

كما ضبطت الدورية نفسها مركبة أخرى من نوع “هونداي جرانديور” باللون الأبيض، بعد الاشتباه بها أيضاً. وأظهرت الاستعلامات أن رقم اللوحة لا يتطابق مع رقم الهيكل، والذي لم يكن مدرجاً في المنظومة الأمنية. وتم إحالة المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

وفي سياق متصل، ضبطت دورية أخرى في منطقة جزيرة الدرن مركبة “هونداي بورتر” باللون الأزرق بعد الاشتباه فيها، واتضح من الاستعلامات أنها مطلوبة ومبلغ عنها في مركز شرطة حي الأندلس بواقعة سرقة. تم تسليم المركبة والسائق إلى مركز شرطة حي الأندلس لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرارها في تكثيف جهودها الأمنية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المدينة.