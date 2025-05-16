مديرية أمن طرابلس: مستمرون في حماية المواطنين وتعزيز الأمن بالعاصمة

أكدت مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها الأمنية في مختلف أنحاء العاصمة، لاسيما في ميدان الشهداء والمناطق الحيوية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف، وفي إطار الخطة الأمنية الرامية إلى حفظ النظام العام وتأمين سلامة المواطنين.

وشددت المديرية في بيان لها على، أن أولوية عملها تتركز على تعزيز التواجد الأمني المدروس، خصوصًا في أماكن التجمعات العامة، لضمان الاستقرار وبث الطمأنينة بين السكان.

ودعت مديرية الأمن المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والالتزام بالإرشادات الصادرة، مؤكدة أن هذا التفاعل الإيجابي يسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن وتعزيز السلامة العامة في العاصمة.

هذا وتواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ مهامها الأمنية في ميدان الشهداء وعدد من أحياء العاصمة، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى حفظ النظام العام وتعزيز أمن وسلامة المواطنين.

وأكد العميد “سالم النائلي”، الناطق باسم مديرية الأمن، أن “المديرية تضع أمن المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على الانتشار الفعّال لقوات الشرطة في المواقع الحساسة، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ”.

وأشار إلى أن “الوحدات الأمنية كثّفت من دورياتها الراجلة والآلية، ورفعت من مستوى الجاهزية في محيط المنشآت الحيوية ومناطق التجمعات”، مؤكداً استمرار التنسيق مع الأجهزة الأخرى لدعم الاستقرار.

ودعت مديرية الأمن المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع رجال الأمن، والتقيد بالإرشادات والتعليمات، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.