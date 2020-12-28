مديرية أمن يفرن تُناقش إنشاء غرفة مشتركة لحفظ الأمن بالمدينة

عقد مدير أمن يفرن عقيد شكري أبودية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برؤساء الأجهزة الأمنية العاملة داخل مدينة يفرن وبحضور عدد من الضباط بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان مديرية أمن يفرن، مناقشة إنشاء غرفة أمنية مشتركة لحفظ الأمن وبسطه داخل المدينة.

وأكد مدير الأمن على أهمية إنشاء الغرفة الأمنية مشتركة ودورها في حفظ الأمن واستتبابه بالمنطقة، مستعرضاً عدة نقاط بشأن الغرفة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

هذا وأبدى الحاضرون أراءهم حول كيفية العمل لتفعيل الغرفة من حيث تحديد مكانها واختصاصاتها والواجبات والمهام المناطة بها.