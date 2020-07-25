مديرية الجفارة تُناقش وضع خطة أمنية لتفعيل جميع الدوريات

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، اجتماعاً اليوم السبت، مع رئيس قسم المرور والوحدات التابعة له.

وناقش الاجتماع وضع خطة أمنية لتفعيل جميع الدوريات بالطرق العامة والفرعية لتسير حركة المرور، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتم التطرق إلى تطبيق القانون ضد المخالفين وتكليف دوريات أمام الأسواق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة وغيرها من وسائل الوقاية ومعاملة المواطنين معاملة حسنة واحترام حقوق الإنسان.