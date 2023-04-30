مدير أمن البيضاء: تفجير الوسيطة لا علاقة له بالعمليات الإرهابية

نفى مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة أن يكون الانفجار الذي وقع بمنطقة الوسيطة صباح اليوم له علاقة بالعمليات الإرهابية، موضحاً أنه موضوع جنائي صرف، ومؤكداً عدم وقوع ضحايا نتيجة الانفجار.

ووقع الانفجار في مزرعة تقع في ضواحي البيضاء وتعرف باسم “استراحة القذافي” حيث كان يتخذها معمر القذافي وعائلته مكانا للإقامة.

وقال اللواء البسطة في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمديرية عبر حسابها على فيسبوك، إن الانفجار استهدف سيارة أحد المواطنين “نوع كنتر” قادما من مدينة طبرق في زيارة عائلية لأقاربه بمنطقة الوسيطة.

وأكد مدير الأمن أن مالك السيارة يدعى عبدالمولى الصادق القطعاني وهو شخص معروف وينتمي إلى أسرة معروفة بمدينة البيضاء وليس لديها مشاكل سياسية أو حزبية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية العميد سعيد العجيلي وعدد من الضباط لمعرفة ملابسات التفجير، لافتاً إلى أن مدينة البيضاء تحت سيطرة الأجهزة الأمنية كما أنها تنعم بالأمن والأمان مثلها مثل كافة مدن المنطقة الشرقية، حسب قوله.

وأوضح اللواء البسطة بأن كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية متواجدة بالمدينة وهي على أهبة الاستعداد، لردع كافة محاولات زعزعة الأمن.