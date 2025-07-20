مدير أمن الجفارة يؤكد على تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك

أجرى مدير أمن الجفارة، اللواء عبد الناصر الطيف، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من المكونات الأمنية التابعة للمديرية، من بينها قسم البحث الجنائي، ومركز شرطة الماية، ووحدة مرور المعمورة، وذلك في إطار متابعة سير العمل الأمني والإداري ورفع كفاءة الأداء.

واطّلع اللواء الطيف خلال الجولة على أوضاع هذه المرافق ومدى جاهزيتها، مشدداً على أهمية رفع مستوى الاستعداد الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على تعزيز الانضباط وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات الأمنية.

كما أصدر تعليماته لقسم البحث الجنائي بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية على مدار الساعة، خصوصاً في الفترات المسائية والليلية، مع التركيز على التنسيق الفعّال مع بقية المكونات الأمنية لضمان تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار داخل نطاق المديرية.

وفي إطار الجولة، عقد مدير الأمن اجتماعاً مع أعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الذين كانوا في زيارة تفتيشية دورية لمرافق المديرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة القوة العمومية وسير العمل، وسبل رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والانضباط الوظيفي.

وأكد اللواء الطيف على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، مشيراً إلى أن المديرية حريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في الأداء الأمني، بما يضمن تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار.