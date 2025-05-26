مدير أمن الجفارة يتفقد تأمين امتحانات الإعدادية.. وتعزيز الإجراءات الأمنية في طرابلس

أجرى مدير أمن الجفارة، اللواء عبدالناصر الطيف، جولة ميدانية شملت عدداً من المدارس التي تُجرى بها امتحانات الشهادة الإعدادية.



ورافقه خلال الجولة مراقب التعليم ببلدية الماية ورئيس مكتب المرور والترخيص، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي أعدتها المديرية لتأمين سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

الإدارة العامة للدعم المركزي تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة بتكثيف دورياتها الراكبة والثابتة، وتعزيز التمركزات الأمنية في المناطق الحيوية بالعاصمة طرابلس.

وتهدف هذه التحركات إلى دعم الاستقرار الأمني، والتصدي لأي مظاهر خارجة عن القانون، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

مباحث المرور تضبط مركبة مطلوبة في حادث سير بطرابلس

تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير تسبب بأضرار، حيث فر سائقها من موقع الحادث.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رئيس وأعضاء القسم من تحديد وضبط المركبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى قسم مرور طرابلس المركز.

في سياق متصل، شهدت مدينة بنغازي انتشارًا واسعًا ومنظمًا لدوريات جهاز البحث الجنائي بإشراف مباشر من اللواء أحمد الشامخ، في استجابة فورية لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتهدف هذه الجهود الأمنية إلى ضمان إقامة الاحتفالات في أجواء آمنة تعبر عن انتصار الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب والميليشيات، وترسيخ دولة القانون بفضل تضحيات القوات المسلحة العربية الليبية.