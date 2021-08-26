مدير أمن الجفارة يستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، اليوم الخميس، برؤساء المراكز والتحقيق بالمديرية.

واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بديوان المديرية، جميع البلاغات الوردة منهم وخاصة ظاهرة سرقة المركبات الآلية خلال المدة الماضية.

وخلُص الاجتماع إلى تشكيل فرق عمل من قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة بالتعاون مع قوة دعم المديرية لدعم المراكز بالإضافة إلى تكليف دوريات وتمركزات أمنية خلال الفترة الليلية، وذلك للمجاهرة بالأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون.

وشدّد مدير الأمن على ضرورة التعاون بين كافة المكونات الأمنية العاملة بالمنطقة لفرض الأمن ومنع الجرائم والتصدي لها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.