مدير أمن الجفارة يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة المواضيع الأمنية

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، اجتماعا موسعاً اليوم الأحد، ضم رؤساء مراكز الشرطة والتحقيق ورؤساء وحدات المرور ورئيس قسم البحث الجنائي، ورئيس فرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الجفارة، ورئيس مربع الأمن الداخلي السواني والمخابرات العامة، وبحضور محامي العام جنوب طرابلس وعميد بلدية السواني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية خاصة داخل منطقتي السواني والكريمية، والتعاون والتنسيق بين مختلف المكونات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.

وأشار مدير الأمن خلال الاجتماع إلى قرارات وزير الداخلية المكلف بشأن منح مكافأة لرؤساء المراكز والتحقيق ورجال شرطة المرور الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد والرفع من وتيرة العمل لضمان إنجاح المهام والواجبات الأمنية.

كما أشار مدير الأمن إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع باقي مديريات أمن طوق العاصمة، وذلك لما جاء في اجتماع وكيل عام وزارة الداخلية الأيام الماضية وما تم الاتفاق عليه بشأن توحيد الجهود وتبادل المعلومات بما يعود بالنفع على المصلحة العامة في المحافظة على أمن المواطنين وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

من جهته أثنى محامي عام جنوب طرابلس على المجهودات التي تبذلها الأجهزة الضبطية بمديرية أمن الجفارة في تنفيذ مأمورية الضبط القضائي ومعاملة الموقوفين بالطرق الإجرائية الصحيحة بما فرضه القانون واحترام حقوق الإنسان، والتعاون التام مع النيابات العامة من خلال تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وفرض هيبة القانون.