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مدير أمن الزاوية يستعرض مع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة العراقيل التي تواجه المديرية

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 18:28
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ناقش الاجتماع كيفية حلحلة بعض الأمور والمشاكل العالقة. [مديرية أمن الزاوية]
عُقِد بديوان أمن الزاوية، اجتماع موسع، ضم أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، وعمداء بلديات الزاوية الكبري، إلى جانب مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي، ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة الغربية، وآمر محاور القتال للدفاع عن العاصمة النقيب محمود بن رجب.

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وأوضحت وحدة الإعلام الأمني بالمديرية، أن الاجتماع يأتي لاستعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بمديرية أمن الزاوية.

حيث ناقش الاجتماع كيفية حلحلة بعض الأمور والمشاكل العالقة ووضع آلية أو مقترحات وخطط كفيلة لمعالجتها في أقرب وقت.

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