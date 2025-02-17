مدير «أمن الكفرة» يترأس اجتماعاً موسعاً لتعزيز الاستقرار في الجنوب

ترأس مدير أمن الكفرة ورئيس الغرفة المشتركة بالجنوب الشرقي، اجتماعًا موسعًا بمدينة الكفرة، بحضور كافة رؤساء فروع الأجهزة الأمنية، لمناقشة سبل تعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية في مناطق الكفرة، تازربو، وربيانة.

وأكد الاجتماع على “ضرورة الالتزام بالخطة الأمنية الشاملة، من خلال تشكيل غرف فرعية تضمن تنفيذ الأهداف المحددة بدقة وانضباط، بما يحقق النتائج المرجوة في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة”.

وأشاد رئيس الغرفة المشتركة، رفقة عميد بلدية الكفرة، بمستوى الأداء الأمني والخدمي، مشددين على “أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية، كما تم بحث تفعيل دور فرع الاستخبارات والشرطة العسكرية، بما يسهم في رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار بالجنوب الشرقي”.

كما تم التأكيد على “تنفيذ تعليمات معالي وزير الداخلية بشأن تفعيل الغرف الفرعية المختصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود الإصحاح البيئي، وقد شمل النقاش التركيز على الامتداد الجغرافي للجنوب الشرقي وحدوده، لضمان تحقيق السيطرة الكاملة على المناطق ذات الأولوية الأمنية والخدمية”.

وفي ختام الاجتماع، شدد مدير أمن الكفرة على “أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في المنطقة”.