مدير أمن سبها يتهم حفتر وابنه بإفساد العملية الانتخابية

اتهم العقيد محمد بشر مدير مديرية أمن سبها، خليفة حفتر وابنه صدام، بإعطاء الأوامر لإفساد العملية الانتخابية.

وأوضح العقيد بشر في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن الكتيبة 115 بإمرة محمد الجارح التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، هي من أغلقت محكمة سبها لأكثر من يوم.

واستغرب بشر أن يقوم حفتر، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية بحماية العملية الانتخابية، مشيرا إلى اتخاذهم الإجراءات القانونية وإحالة محضر إلى مكتب النائب العام باتهام حفتر بعرقلة العملية الانتخابية.

ولفت إلى أنهم سيقومون بإحالة مذكرة إلى بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتطورات الأخيرة التي تشهدها المدينة، مؤكدا عدم حاجتهم، للمساعدة في تأمين الانتخابات من قِبل حفتر وقواته.

وأضاف مدير أمن سبها أنهم لا يعترفون سوى بالقائد الأعلى محمد المنفي ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، منوهاً إلى أن حفتر يريد منهم فقط اتباع تعليماته وأن قواته ليست جيشا منظما بل مجموعة من المجرمين المطلوبين للعدالة، وفق قوله.

وذكر بشر أن القوات التابعة لحفتر موجودة منذ 5 سنوات بالمدينة ولم تؤمن مجمعا صحيا، وتساءل “لماذا تؤمن اليوم مجمع المحاكم”.