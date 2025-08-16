مدير أمن طرابلس: الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات تسير بنجاح دون خروقات

أكد مدير مديرية أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية في العاصمة وضواحيها، مشيرًا إلى أن سير الانتخابات يتم بسلاسة ومن دون تسجيل أية عراقيل أو خروقات أمنية حتى الآن.

وأوضح وهيبة، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن عناصر الأمن منتشرة في مختلف مراكز الاقتراع لضمان سلامة الناخبين وتأمين سير العملية الانتخابية وفق المعايير المطلوبة، مؤكداً جاهزية الفرق الأمنية للتعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أن التعاون القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية، والالتزام الكبير من المواطنين، يعكس حرص الجميع على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي في أجواء آمنة ومنظمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انطلاق الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية التي تُجرى في 26 بلدية بالعاصمة وضواحيها، ضمن مراحل متعددة تهدف إلى بناء مؤسسات محلية ديمقراطية وتواجه العملية الانتخابية تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود جماعات مسلحة وأوضاع أمنية غير مستقرة في بعض المناطق.

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وسط مراقبة محلية ودولية حرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويأتي تأمين مراكز الاقتراع في طرابلس كخطوة مهمة لضمان مشاركة المواطنين بحرية ودون خوف من أي تهديدات أو اعتداءات محتملة.