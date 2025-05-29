مدير أمن طرابلس: شرطة النجدة واجهة المؤسسة الأمنية وركيزة الانضباط والجاهزية

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا أمنيًا مع عدد من ضباط قسم شرطة النجدة، بحضور كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس مكتب العلاقات العامة العميد موسى غنية، وذلك في إطار متابعة الأداء الميداني ورفع كفاءة العمل الأمني.

وتم خلال الاجتماع مراجعة جاهزية فرق النجدة، وتقييم مستوى الاستجابة للمهام اليومية، حيث شدد مدير الأمن على ضرورة التحلي بالانضباط والجدية في تنفيذ الواجبات، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والانضباط المهني يعكسان الصورة الحقيقية لرجل الأمن، ويساهمان في تعزيز ثقة المواطنين بالجهاز الأمني.

وأكد اللواء وهيبة أن شرطة النجدة تمثل الواجهة المباشرة للمؤسسة الأمنية في الميدان، مما يستوجب أعلى درجات المهنية والانضباط وحسن التعامل مع المواطنين، داعيًا إلى تعزيز التواصل الفعال والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق المختلفة، ورفع مستوى الجاهزية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن رفع الروح المعنوية والانضباط بين أفراد الشرطة يمثلان أساسًا في تحقيق الأمن والاستقرار.