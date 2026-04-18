مدير «أمن طرابلس» يعقد اجتماعاً موسعاً: رفع كفاءة الأداء أولوية

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضمّ رؤساء المكاتب والأقسام، خُصّص لمتابعة سير العمل داخل مديرية الأمن، واستعراض مستويات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ المهام الموكلة، في إطار مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية داخل العاصمة.

وشارك في الاجتماع كل من مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، اللواء محمد زرتي، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، اللواء عمار عبد السلام، ضمن تنسيق قيادي يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الأمني في مختلف الإدارات.

وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، تم التطرق إلى تقييم مستوى الانضباط الإداري خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحليل مؤشرات الأداء داخل المكاتب والأقسام، مع الوقوف على مدى الالتزام بالخطة الأمنية والرؤية المعتمدة لمديرية أمن طرابلس.

كما ركزت المناقشات على آليات العمل الداخلية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تطوير أساليب العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين داخل العاصمة.

وشدد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، على أهمية رفع كفاءة الأداء الميداني والإداري، والعمل على معالجة الصعوبات التي تعيق سير العمل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المكونات الأمنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الأمنية، حيث دعا مدير الأمن إلى متابعة المحاضر بشكل فوري، وملاحقة المجرمين والمطلوبين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الاختصاصات المحددة، في إطار تعزيز هيبة القانون.

كما ناقش الحاضرون خطة التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية، مع التركيز على رفع مستوى الجاهزية المهنية والميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة للتطورات الأمنية وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعتمدها مديرية أمن طرابلس، بهدف مراجعة الأداء وتعزيز الانضباط المؤسسي، في ظل تحديات أمنية متسارعة تتطلب جاهزية عالية وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأجهزة الأمنية داخل العاصمة.