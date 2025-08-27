مدير أمن طرابلس يؤكد على الجدية وتحمل المسؤولية خلال جولة تفتيشية ميدانية

قام مدير الأمن اللواء خليل وهيبة، برفقة مساعديه اللواء رمضان برباش واللواء محمد زرتي، بجولة ميدانية تفقدية شملت قسم مرور الطريق السريع ومركز شرطة الحي الصناعي في إطار متابعة سير العملية الأمنية بمديرية أمن طرابلس.

واطلع اللواء وهيبة على سير العمل وآليات تنفيذ المهام الموكلة إلى الأعضاء، مشددًا على ضرورة الانضباط والالتزام، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين بما يليق بمكانة رجل الأمن.

كما حث مدير الأمن خلال الجولة على رفع مستوى الجاهزية واليقظة، داعيًا كافة الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية والجدية في أداء واجباتهم حفاظًا على أمن العاصمة واستقرارها.