مدير أمن طرابلس يبحث الترتيبات الأمنية لافتتاح الطريق الدائري الثالث

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا أمنيًا موسّعًا ضم عددًا من رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية، إلى جانب قيادات من المديرية، وذلك لمناقشة الترتيبات الأمنية المتعلقة بافتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث، المقرر مساء اليوم الإثنين.

وركز الاجتماع على إعداد خطة أمنية شاملة تشمل تعزيز الانتشار الأمني على امتداد الطريق الجديد، وتحديد نقاط التمركز والدوريات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد اللواء وهيبة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل الجماعي لتنفيذ الخطة بأعلى درجات الجاهزية، مشددًا على أن أمن المواطن وسلامة المرور يمثلان أولوية قصوى خلال عملية الافتتاح.

واتفق المجتمعون على تنفيذ الخطة الموضوعة بالتنسيق بين إدارة شؤون المرور والتراخيص ومكتب شؤون المرور، بما يضمن افتتاحًا آمنًا ومنظّمًا للطريق الحيوي.