مدير أمن طرابلس يبحث خطة تأمين «انتخابات المجالس البلدية»

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا موسعًا حضره مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومدراء الإدارات العامة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى رؤساء المكونات الأمنية وقيادات المديرية، ومندوبي وزارة الداخلية بالمفوضية الوطنية للانتخابات.

وناقش الاجتماع خطة تأمين انتخابات المجالس البلدية المقررة خلال الأيام القادمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية واستكمالاً لما جرى بحثه في الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يوم أمس مع نائبة ممثلة الأمين العام للبعثة الأممية ورئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الأمنية المخطط تنفيذها، وآليات التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، تتيح للمواطنين المشاركة بحرية وأمان.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتوفير بيئة انتخابية ملائمة تعزز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية وتدعم الاستقرار الأمني في العاصمة.