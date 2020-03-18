مدير أمن طرابلس: يبحث مستجدات عمل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي

تستهدف الحملة المتابعة والتفتيش على صلاحية المواد الغذائية والادواية [فيسبوك]

اجتمع اليوم مدير امن طرابلس العميد الدكتور اسامة عويدان باعضاء اللجنة الوطنية للامن الغذائي و ذلك للاطلاع على سير اعمالها و ما قامت به خلال اليومين المنصرمين.

حيث تستهدف هذه الحملة المتابعة والتفتيش على صلاحية المواد الغذائية والادواية، وبالإضافة الى التفتيش على المحال التجارية و المخابز و المقاهي و محلات بيع اللحوم، ومراقبة اسعار السلع على مختلف انواعها في ظل فوضي فيروس كورونا.

وبألاضافة حث اصحاب المحالات التجارية على اتباع سبل الوقاية من العدوى و التفتيش على اماكن تجمع العمالة الوافدة وإجراتهم الصحية و متابعة شركات النظافة العامة و الخاصة و التأكد من قيامهم بمهأمهم المكلفين بها، يأتي هذا الاجتماع استكمالا لمجهودات مديرية امن طرابلس الرامية للتحقيق الامن الغذائي بالعاصمة و يذكر ان مدير امن طرابلس اصدر القرار رقم 126 لسنة 2020 بشان تشكيل لجنة للحملة الوطنية للامن الغذائي برئاسة العميد حسين علي عقيل.

حيث تقوم هذه اللجنة باعداد تقارير يومية على سير العمل و ما قامت به من ضبطيات و مخالفات و استعراضها على مدير امن طرابلس بشكل يومي.

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