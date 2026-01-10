مدير أمن طرابلس يبحث مع البلديات حلول مواجهة الاختناقات المرورية

طرابلس عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعًا موسعًا ضم مساعدي المدير للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية، بحضور عميد بلدية عين زارة، لمناقشة مجموعة من الملفات الأمنية والخدمية ذات الأولوية، ضمن جهود تعزيز التنسيق المشترك ومعالجة الإشكاليات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ركز الاجتماع على ملف الاختناقات المرورية داخل نطاق بلدية عين زارة، حيث جرى بحث أسبابها والعوامل المؤدية إلى وقوع الحوادث، إلى جانب مناقشة آليات وضع حلول عملية تسهم في تسهيل حركة السير وتحسين الانسيابية المرورية بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من الحوادث.

كما تطرق الاجتماع إلى الملفات الأمنية المهمة، شملت ملف المفقودين، وملفات القتل والسرقة بالإكراه، حيث استعرض الحاضرون الجهود المبذولة لمتابعتها، مؤكدين على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتحري، وتسريع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستعرض الاجتماع منظومة التحول الرقمي ومدى فاعليتها في تطوير الأداء الأمني، مع التأكيد على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يسرع الإجراءات ويحسن جودة الخدمات الأمنية.

وأكد مدير أمن طرابلس على أهمية التكامل بين المكونات الأمنية بالمديرية والبلديات، والعمل وفق رؤية مشتركة لمعالجة التحديات الأمنية والخدمية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنفيذ الفعلي لما يتم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.

من جهته، أشاد عميد بلدية عين زارة بدور المديرية وجهودها في حفظ الأمن، مؤكداً استعداد البلدية للتعاون الكامل ودعم الخطط المشتركة بما يخدم الصالح العام.

مدير أمن طرابلس يتفقد الأعمال المرورية بطريق الجامعة للحد من الازدحام

شهدت طرابلس جولة ميدانية لمدير أمن المدينة، اللواء خليل وهيبة، يرافقه مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية وعميد بلدية عين زارة وعدد من ضباط المديرية، شملت الأعمال الجارية بطريق الجامعة والوقوف على مسببات الازدحامات والاختناقات المرورية.

وتم خلال الجولة رصد نقاط الاختناق الرئيسية ودراسة العوامل المؤدية لتكدس المركبات وتعطّل حركة المرور، خاصة خلال أوقات الذروة، نتيجة الأعمال الجارية في الطريق.

كما بحثت الجولة إمكانية فتح مسارات بديلة ومؤقتة لتخفيف الضغط عن الطريق الرئيسي، وتنظيم حركة السير بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة لمستعملي الطريق.

وأكد مدير أمن طرابلس على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين المكونات الأمنية والجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختناقات المرورية، وتقديم حلول عملية تهدف لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة المرور داخل العاصمة.