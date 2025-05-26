مدير أمن طرابلس يتابع سير العمل وتعزيز الانضباط

قام لواء خليل مصطفى وهيبة، مدير أمن طرابلس، بجولة تفتيشية شملت مكونات المديرية، تضمنت قسم شؤون المراكز، وقسم المرور والتراخيص، ومركز شرطة باب بن غشير، للوقوف على سير العمل الأمني.

وجاءت الجولة بهدف التأكد من الالتزام بقواعد الضبط والربط، حيث شدد اللواء وهيبة على ضرورة الانضباط والتقيد بتنفيذ الأوامر والتعليمات بشكل دقيق.

وأكد أن هذه الزيارات التفتيشية تهدف إلى التقييم المستمر لأداء العناصر الأمنية.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مدير أمن طرابلس لتعزيز الأمن، وإبراز صورة رجل الشرطة الملتزم، كونهم الجهة الأولى والمخولة بتنفيذ القوانين وضبط المخالفين.